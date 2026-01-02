سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد گفت: وقوع یک فقره حادثه رانندگی در کمربندی خرم‌آباد ۲ کشته و ۲ زخمی بر جا گذاشت.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی خرم آباد گفت: عصر امروز در پی اعلام برخورد خودروی پژو ۴۰۵ به دیواره پل در جاده کمربندی خرم آباد - اندیمشک، زیر پل ده باقر یک تیم عملیاتی امدادی از ایستگاه شماره پنج به محل سانحه اعزام شد.

سجاد نعمتی ادامه داد: در جریان این حادثه ٢ نفر از سرنشینان خودرو جان باخته و ٢ سرنشین دیگر نیز دچار جراحات جدی شده بودند که توسط عوامل ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

وی عنوان کرد: اقدامات لازم جهت ایمن سازی خودرو در محل حادثه توسط آتش نشانان انجام گرفت و در پایان این عملیات، تیم اعزامی، خودرو حادثه دیده و مسیر عبور وسایل نقلیه را جهت برقراری تردد، ایمن سازی کرد.