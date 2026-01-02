سردار قریشی اظهار داشت: ملت ایران با اتکا به خدا و اعتماد به رهبر خود توانست در دفاع مقدس ۱۲ روزه اراده‌اش را به دنیا تحمیل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سردار قریشی در ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی مردی بود که در زمان حیاتش مالک اشتر زمان بود و از ابعاد مختلفی بی‌نظیر بود.

وی افزود: فرمانده‌ای که خود را سرباز می‌دانست و سردار میدان رزم بود؛ سرداری که شهره جهانی داشت، اما اصرار داشت گمنام بماند. او از خواب و استراحت پرهیز داشت تا خانواده ایرانی در امنیت باشد.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: توفیق را داشت که در زمان حیاتش نشان ذوالفقار از دست رهبری بگیرد.

سردار قریشی در ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: سفارش خانواده‌های شهدا و خدمت به مردم و سفارش به مسئولین به پاک‌دستی و خدمت به مردم و افتخار به ایران و فرهنگ ایرانی و تأکید بر اینکه امروز ایران قرارگاه حسین‌بن‌علی است و جمهوری اسلامی حرم است.

وی افزود: این عبارت‌های وصیت‌نامه حاج قاسم نشان‌دهنده درس بزرگی است که از قرآن و ائمه و رهبری انقلاب آموخت؛ امروز شاهد ثمرات بسیار ارزشمندی در ابعاد مختلف از شخصیت این شهید بزرگوار هستیم.

سردار قریشی اظهار داشت: اگر شهید سلیمانی و یارانش نبودند امروز عراق یکی از ایالت‌های آمریکا بود و لبنان در اختیار کامل رژیم صهیونیستی قرار داشت و حماس نمی‌توانست آن ضربه سنگین را به اسرائیل وارد کند.

وی افزود: اگر شهید سلیمانی نبود، نمی‌توانستیم مراکز حساس رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های آمریکایی را مورد هدف قرار دهیم.

سردار قریشی با اشاره به نیم قرن مجاهدت حاج قاسم و یارانش از ابتدای جنگ گفت: حضور ایشان در عرصه‌های مختلف، پشتوانه‌ای بزرگ برای ملت ایران و محور مقاومت بود.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه با تحریم‌های سنگین مواجه شدیم، اما از ابعاد مختلف پیشرفت‌های فنی چشمگیری داریم و در بسیاری از رشته‌ها جزو کشورهای رده اول هستیم. اقتدا به شهید سلیمانی کسانی را تربیت کرد که در دفاع مقدس ۱۲ روزه جوانانی در عرصه هوا و فضا مقابل دنیا ایستادند.

وی افزود: رژیمی که قصد داشت چند روزه کشور را به زانو درآورد، پس از ضربه خوردن مجبور شد امیر قطر را واسطه کند تا جنگ متوقف شود.

سردار قریشی تصریح کرد: تمام این افتخارات برگرفته از مکتب حاج قاسم است. اگر ترامپ ۲۵ سال هم تلاش می‌کرد، نیروهای ما شبانه‌روز فعالیت می‌کنند تا شرایط لازم برای مقابله فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: حتی کشورهای آفریقایی، آمریکایی و عربی امروز آرم کشور ایران را با موشک نشان می‌دهند که بیانگر اقتدار و نفوذ ایران در عرصه جهانی است.

وی افزود: مسیر ما تغییر کرده است؛ پیش‌تر برای کوچک‌ترین فناوری نیازمند دیگر کشورها بودیم، اما امروز در شرایط تحریم، این ما هستیم که برای کشورهای دیگر سد نمی‌سازیم و دارو نمی‌فرستیم، بلکه برعکس، آنها نیازمند توانمندی‌های ما هستند.