به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، فرمانده انتظامی شهرستان آستارا اعلام کرد: به علت سرمای هوا و بارش شدید برف و کولاک در منطقه حیران آستارا تردد هر گونه وسیله نقلیه از ایستگاه ایست بازرسی قلعه شهرستان آستارا به سمت استان اردبیل را با هدف حفظ ایمنی و سلامت مردم و جلوگیری از هرگونه حوادث جبران ناپذیر ممنوع است.

سرهنگ مرتضی احدی افزود: مسافران و شهروندان تا اطلاع بعدی از تردد در مسیر حیران آستارا خودداری کنند.