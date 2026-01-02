پخش زنده
مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز از کشف ۵۰۰ کیلوگرم انواع شیرینی تاریخ مصرف گذشته در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز از کشف ۵۰۰ کیلوگرم انواع شیرینی تاریخ مصرف گذشته در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد.
سلیمان رزاقی اظهار داشت :گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی بازرسان مرکز بهداشت، این شیرینی های تاریخ مصرف گذشته را در بازرسی از یک قنادی کشف کردند.
وی اضافه کرد : گزارش این تخلف جهت رسیدگی و صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.