کشف و معدوم سازی ۵۰۰ کیلوگرم شیرینی تاریخ مصرف گذشته

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز از کشف ۵۰۰ کیلوگرم انواع شیرینی تاریخ مصرف گذشته در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد.

سلیمان رزاقی اظهار داشت :گشت مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی بازرسان مرکز بهداشت، این شیرینی های تاریخ مصرف گذشته را در بازرسی از یک قنادی کشف کردند.

وی اضافه کرد : گزارش این تخلف جهت رسیدگی و صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.