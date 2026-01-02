رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تقدیر از عملکرد مثبت صدا و سیما در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: دشمن کینه سختی نسبت به صدا و سیما داشت و آن‌جا را مورد حمله قرار داد که نشان دهنده حضور جدی و مؤثر صدا و سیما بود.

کینه دشمن نسبت به اثر گذاری صدا و سیما

کینه دشمن نسبت به اثر گذاری صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ساعاتی پیش، دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما ضمن حضور در دفتر جامعه مدرسین، در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شرکت کرد.

آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری انسجام و مرجعیت خبری، جلوگیری از هرج و مرج و هماهنگی میان برنامه‌های مختلف خبری، واکنش سریع، منظم و کم تناقض نسبت به رویداد‌های زمان جنگ، مدیریت نسبی هیجان و اضطراب عمومی، پرهیز از تحلیل‌های شعاری و بهبود کیفیت تحلیل‌های ارائه شده، هماهنگی بهتر میان میدان و رسانه، توجه به حفظ انسجام عمومی و ارائه تصویر اقتدار را از جمله نقاط قوت صدا و سیما در جنگ ۱۲ روزه بر شمرد.

وی با بیان اینکه نسبت رسانه ملی با دین و حوزه علمیه نیاز به باز تعریف دارد، بیان داشت: ارتباط دین و رسانه نباید صرفا مناسبتی باشد. در طول سال باید به مسائل مهمی مانند عدالت، امید و اخلاق پرداخته شود نه اینکه فقط در مناسبت‌ها این مسائل پررنگ شوند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری اعتماد عمومی را سرمایه اجتماعی صدا و سیما توصیف کرد و اظهار داشت: اعتماد عمومی جامعه به صدا و سیما باید به گونه‌ای باشد که همه خانواده‌ها صدا و سیما را ملجأ مطمئنی برای دریافت اخبار احساس کنند.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اینکه نباید فضای یأس و نا امیدی در صدا و سیما غلبه داشته باشد، خاطر نشان کرد: ضعف‌های موجود باید در کنار نقاط قوت تبیین شوند.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل شورای مشترک حوزه و صدا و سیما، بر لزوم همکاری ساختارمند صدا و سیما با حوزه علمیه و دانشگاه به منظور تولید محتوای عمیق و اثرگذار تأکید کرد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین بر لزوم بازتاب دادن مشکلات واقعی مردم و ایجاد فضای نقد منصفانه، شفافیت در عملکرد، ترسیم سبک زندگی اسلامی و ارائه تصویر زیست مؤمنانه زن مسلمان و ضرورت استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های نوین ارتباطی، تأکید کرد.

آیت الله حسینی بوشهری گفت: گاهی جامعه مدرسین مورد انتقاد قرار می‌گیرد که چرا نسبت به تحولات کشور ساکت هستید؟! در صورتی که اینگونه نیست. انتظار این است که صدا و سیما در انعکاس این مواضع همکاری بیشتری داشته باشد.

پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در این دیدار گفت: این ادعا که صدا و سیما در واقع صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است، مسئولیت بزرگی را بر دوش این سازمان می‌گذارد.

وی با اشاره به فراز و نشیب‌های صدا و سیما در طول بیش از ۴ دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این سازمان در طول بیش از ۴ دهه شاهد جریانات فکری متضادی بوده است که مدیریت و ریل گذاری کرده‌اند.

رئیس رسانه ملی ادامه داد: این سابقه بسیار متنوع می‌طلبید که پس از ۴ دهه یک آسیب شناسی کاملی انجام شود تا صدا و سیما بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب حرکت کند.

جبلی با اشاره به تدوین سند تحول صدا و سیما و تقدیر و تأیید رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) نسبت به محتوای این سند، بیان داشت: ایجاد برخی از تغییرات فرهنگی و ریل گذاری‌های جدید و برطرف کردن آثار ریل گذاری‌های گذشته، زمان بر است.

وی در ادامه به تبیین برخی از بخش‌های سند تحول صدا و سیما و اقدامات انجام شده بر اساس این سند در حوزه محتوا و رویکرد، پرداخت.

رئیس سازمان صدا و سیما در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نهایی سازی برنامه اجرایی تفاهم نامه همکاری حوزه علمیه و صدا و سیما، بر لزوم ارتباط دائمی و مستمر با حوزه علمیه تأکید کرد و گفت: تزریق مفاهیم دینی و غنی سازی برنامه‌ها از جهت معرفتی در دستور کار قرار دارد.

شایان ذکر است در ابتدای این جلسه، اعضای جامعه مدرسین نقطه نظرات و دغدغه‌های خود را در محور‌های مختلف بیان کردند.