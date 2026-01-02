

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پنج وزن دوم دقایقی قبل به پایان رسید که اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: ۱- سیدامیررضا نقیبی (اصفهان) ۲- محمدحسین مشهدی‌زاده (سهمیه خوزستان) ۳- ابوالفضل همتی (فارس) و ابوالفضل حیدری‌مهر (مازندران) ۵- امین بهمنی (سهیمه خوزستان) و حسین ابراهیمی (سهیمه تهران) ۷- امیر محمد عبدولی (خوزستان) ۸- امیرعلی حیدری (تهران) ۹- محسن حنفی عمود (البرز) ۱۰- آرین والی‌یاینی (لرستان)

۶۷ کیلوگرم: ۱- ایلیا علیخانی (سهیمه فارس) ۲- محمدرضا غلامی (فارس) ۳- میلاد حسنی (تهران) و آرشام لرستانی (خوزستان) ۵- میر محمدباقر عزیزی (اردبیل) و مهدی صباغ (مازندران) ۷- محمدمعراج مهمدی (خوزستان) ۸- سیوان مهربانی (کردستان) ۹- امیرعباس میکائیلی (آذربایجان شرقی) ۱۰- امیر ابراهیم ابراهیمی (خراسان جنوبی)

۷۷ کیلوگرم: ۱- محمد مرادی (تهران) ۲- رضا بیرانوند (توابع تهران) ۳- سیدامیرحسین میرزاده (مازندران) و محمود کارگر (فارس) ۵- امیرعلی رضایی (سهیمه اصفهان) و پوریا حسن‌زاده (خوزستان) ۷- همایون فیضی (اردبیل) ۸- ابوالفضل موافق لچاهی (سهیمه تهران) ۹- امیررضا اسکندری‌فرد (خوزستان) ۱۰- ماردین سلطانی‌دره‌پنبه دان (کردستان)

۸۷ کیلوگرم: ۱- محمدمهدی درخشان (فارس) ۲- حسین صالحی (سهیمه خوزستان) ۳- امیرحسین نعمت‌زاده (قم) و کامران بک پیکری (خوزستان) ۵- عرفان فاطمی (توابع تهران) و امیرحسین نعمت‌پور (لرستان) ۷- امیرعباس پناهی (مازندران) ۸- محمد برازن امان پناهی (کردستان) ۹- عمادرضا محسن‌نژاد (سهیمه خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- امیرحسین عبدولی (خوزستان) ۲- محمد کریمی‌اصل (آذربایجان شرقی) ۳- محمد کاظمی احمدآبادی (فارس) و روح‌الله حاجی‌دوند خسروی (خوزستان) ۵- مرتضی دالوند (لرستان) و جواد محمدی (مازندران) ۷- علی اناری (قم) ۸- امیرحسین حسینی (توابع تهران) ۹- یزدان دل روز (خوزستان) ۱۰- رضا وکیلی (کردستان)