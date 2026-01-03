همزمان با ماه مبارک رجب و سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، در فریدن گذشت شاکی از ۱۶۰ میلیارد ریال طلب خود زمینه ساز آزادی زندانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همزمان با ماه مبارک رجب و نیز سالروز شهادت سردار سلیمانی با پیگیری های بعمل آمده رئیس زندان فریدن و دعوت از شاکی، زندانی معسر مالی با محکومیت ۱۶۰ میلیارد ریالی با دریافت رضایت از شاکی‌ زمینه بازگشت او به کانون خانواده فراهم شد.

مهدی حسنی، رئیس زندان فریدن در این باره گفت: بسیاری از محکومان مالی به دلیل نداشتن تدبیر لازم در امور و همچنین در پی تحولات و تکان‌های اقتصادی، جامعه نتوانستند از عهده پرداخت دیونشان برآیند و بدهکار مالی شدند.

وی افزود: بسیاری از محکومان مالی هم اکنون در زندان‌ها به سر می‌برند، لازم است کمکشان کرد تا بتوانند آزاد شوند و برای پرداخت دین و بدهی‌شان که عمدی در این اتفاق نداشته‌اند، اقدام کنند.