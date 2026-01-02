به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، در آستانه ولادت باسعادت امام علی (ع) و گرامیداشت روز پدر، جشنواره بازی پدر و پسری با عنوان «قهرمان من» با هدف تقویت پیوند عاطفی، ترویج الگوی پدرانه و ایجاد لحظاتی شاد و سازنده برای کودکان و نوجوانان، به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز و با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج و گروه مواسات مادرانه، روز جمعه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ در سالن ورزشی شهدای شهرداری برگزار شد.