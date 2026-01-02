

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران به شرح زیر است:

*شنبه ۱۳ دی

هیات فوتبال خ رضوی – پالایش نفت آبادان

زهرا رحیمی - معصومه مولایی - ستایش بیرقدار - زهرا جعفری - سمیه دهگاهی

ناظر: مریم پورجعفریان

پالایش نفت اصفهان – مس رفسنجان

فرزانه مهبودی - ربابه سادات رضوی - اعظم گلزاری - ریحانه طلیقی - الهه مرادی

ناظر: فاطمه کمندی

فولاد هرمزگان – نفت امیدیه

مائده علی نقی - بهناز آبک - کبری چاشتی - الهام ایلاقی - فاطمه کارگر

ناظر: تابنده زارع پاک

سپاهان اصفهان – ایران زمین ملارد

نسیم کیانی مقدم - مریم دهشت - پریا سلیمانی - کلثوم آوخی - اعظم حسینی

ناظر: طاهره کشتیرانی

استقلال تهران – شرکت ملی حفاری

محدثه میرزایی - مهنا قنادزاده - مهری نصیری - سوگند سامی - آنیسا اسحاقی

ناظر: لیلا آقاجانلو

مس کرمان – گلبرگ تاکستان

سمیه یدی - سمیه طاهری - هانیه سالاری - نگار کرمی - فاطمه رحیمی

ناظر: پرستو عرفانی