اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته دهم لیگ برتر فوتسال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران به شرح زیر است:
*شنبه ۱۳ دی
هیات فوتبال خ رضوی – پالایش نفت آبادان
زهرا رحیمی - معصومه مولایی - ستایش بیرقدار - زهرا جعفری - سمیه دهگاهی
ناظر: مریم پورجعفریان
پالایش نفت اصفهان – مس رفسنجان
فرزانه مهبودی - ربابه سادات رضوی - اعظم گلزاری - ریحانه طلیقی - الهه مرادی
ناظر: فاطمه کمندی
فولاد هرمزگان – نفت امیدیه
مائده علی نقی - بهناز آبک - کبری چاشتی - الهام ایلاقی - فاطمه کارگر
ناظر: تابنده زارع پاک
سپاهان اصفهان – ایران زمین ملارد
نسیم کیانی مقدم - مریم دهشت - پریا سلیمانی - کلثوم آوخی - اعظم حسینی
ناظر: طاهره کشتیرانی
استقلال تهران – شرکت ملی حفاری
محدثه میرزایی - مهنا قنادزاده - مهری نصیری - سوگند سامی - آنیسا اسحاقی
ناظر: لیلا آقاجانلو
مس کرمان – گلبرگ تاکستان
سمیه یدی - سمیه طاهری - هانیه سالاری - نگار کرمی - فاطمه رحیمی
ناظر: پرستو عرفانی