به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با فرا رسیدن سیزدهم ماه رجب، سالروز میلاد پرنور و برکت حضرت امیرمؤمنان امام علی (ع) خوزستان، سرزمین ورود تشییع به ایران اسلامی در شادی و سرور است.

دلدادگان علوی با برگزاری مراسم مولودخوانی و جشن و در حرم مطهر امامزادگان، بقاع متبرکه، مساجد و منازل فرا رسیدن میلاد حضرت امام علی (ع) را خدمت فرزند ایشان حضرت ولی عصر (عج) را تبریک عرض می‌کنند.

همچنین فرزندان ایران زمین در سالروز میلاد امیرمؤمنان امام علی (ع) که به نام روز پدر نامگذاری شده است با اهدای هدایا از پدران خود تقدیر و تشکر می‌کنند.