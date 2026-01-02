پخش زنده
رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور یادواره شهید والامقام مصطفی صدرزاده در سالن فنون نفت اهواز و به میزبان استان خوزستان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان این مسابقات استان خوزستان بعنوان قهرمانی دست یافت و استانهای فارس و تهران به ترتیب دوم و سوم شدند.
رده بندی تیمی این رقابتها به شرح زیر است:
۱_خوزستان ۱۵۲ امتیاز ۲_فارس ۱۲۶ امتیاز ۳_تهران ۱۰۶ امتیاز ۴_مازندران ۱۰۷ امتیاز ۵_توابع تهران ۷۷ امتیاز ۶_لرستان ۴۰ امتیاز ۷_خراسان رضوی ۳۵ امتیاز ۸_کردستان ۳۴ امتیاز ۹_اردبیل ۳۳ امتیاز ۱۰_اصفهان ۲۹ امتیاز
ردهبندی انفرادی:
وزن ۵۵ کیلوگرم: ۱- آرمین شمسیپور (خوزستان) ۲- علیرضا امیری (فارس) ۳- شاهین رضایی (سهمیه فارس) و عرفان بختآور (خراسان رضوی) ۵- محمدحسن مشهدیزاده (خوزستان) و رضا شهبازی (تهران) ۷- محمدمهدی آزادبخت (لرستان) ۸- امیرعلی خزاییعلیآباد (مازندران) ۹- محمدصالح سادین (گلستان) ۱۰- محمدباقر حاتمی (سیستان و بلوچستان)
۶۰ کیلوگرم: ۱- سیدامیررضا نقیبی (اصفهان) ۲- محمدحسین مشهدیزاده (سهمیه خوزستان) ۳- ابوالفضل همتی (فارس) و ابوالفضل حیدریمهر (مازندران) ۵- امین بهمنی (سهیمه خوزستان) و حسین ابراهیمی (سهیمه تهران) ۷- امیر محمد عبدولی (خوزستان) ۸- امیرعلی حیدری (تهران) ۹- محسن حنفی عمود (البرز) ۱۰- آرین والییاینی (لرستان)
وزن ۶۳ کیلوگرم: ۱- علی غریبی (خوزستان) ۲- امیررضا ذکریایی (مازندران) ۳- مهدی صالح خشگهدور (اردبیل) و حسین اکبریفر (خوزستان) ۵- محمدرضا مهمدار (کردستان) و آرتین لفوتی (سهمیه مازندران) ۷- طاها فلامرزی (منطقه آزاد اروند) ۸- رضا ظریفی (فارس) ۹- مصطفی حسیندوند (سهمیه خوزستان) ۱۰- امیرعلی مجازیدلفارد (کرمان)
۶۷ کیلوگرم: ۱- ایلیا علیخانی (سهیمه فارس) ۲- محمدرضا غلامی (فارس) ۳- میلاد حسنی (تهران) و آرشام لرستانی (خوزستان) ۵- میر محمدباقر عزیزی (اردبیل) و مهدی صباغ (مازندران) ۷- محمدمعراج مهمدی (خوزستان) ۸- سیوان مهربانی (کردستان) ۹- امیرعباس میکائیلی (آذربایجان شرقی) ۱۰- امیر ابراهیم ابراهیمی (خراسان جنوبی)
وزن ۷۲ کیلوگرم: ۱- محمد کاظمی (خوزستان) ۲- میلاد کشتکار (البرز) ۳- متین ابدالیفرد (خوزستان) و امیرحسین سروریرستم (توابع تهران) ۵- حسین جامیکردلر (تهران) و ابوالفضل زارع اسحاقی (سهمیه مازندران) ۷- آریا اندیشه (گلستان) ۸- امیررضا جاویدپور (خراسان رضوی) ۹- اسماعیل ظاهردوست (اصفهان) ۱۰- محمدمهدی زمانی (آذربایجان شرقی)
۷۷ کیلوگرم: ۱- محمد مرادی (تهران) ۲- رضا بیرانوند (توابع تهران) ۳- سیدامیرحسین میرزاده (مازندران) و محمود کارگر (فارس) ۵- امیرعلی رضایی (سهیمه اصفهان) و پوریا حسنزاده (خوزستان) ۷- همایون فیضی (اردبیل) ۸- ابوالفضل موافق لچاهی (سهیمه تهران) ۹- امیررضا اسکندریفرد (خوزستان) ۱۰- ماردین سلطانیدرهپنبه دان (کردستان)
وزن ۸۲ کیلوگرم: ۱- علیرضا محمدحسینی (تهران) ۲- علیاکبر محمدی (سهمیه تهران) ۳- علیرضا عباسی (قزوین) و طاها نوری (سهمیه مازندران) ۵- سیدمحمدعلی مانی (فارس) و محمدمهدی اکبری (لرستان) ۷- سیدابوالفضل هاشمیپور (مازندران) ۸- رامین حیدریکردلر (توابع تهران) ۹- ابراهیم کیانیده (خوزستان) ۱۰- ابوالفضل رسولی (قم)
۸۷ کیلوگرم: ۱- محمدمهدی درخشان (فارس) ۲- حسین صالحی (سهیمه خوزستان) ۳- امیرحسین نعمتزاده (قم) و کامران بک پیکری (خوزستان) ۵- عرفان فاطمی (توابع تهران) و امیرحسین نعمتپور (لرستان) ۷- امیرعباس پناهی (مازندران) ۸- محمد برازن امان پناهی (کردستان) ۹- عمادرضا محسننژاد (سهیمه خوزستان)
وزن ۹۷ کیلوگرم: ۱- امیرسام محمدی (تهران) ۲- علیاکبر اصغریولد (توابع تهران) ۳- محمدحسن طرفینژاد (منطقه آزاد اروند) و محمدزمان سلطانمرادی (مازندران) ۵- محمدمتین ولدی (کردستان) و امید مدرسی (چهارمحال و بختیاری) ۷- ابوالفضل دورانی (خراسان رضوی) ۸- ابوالفضل میرزابیگلو (سهمیه تهران) ۹- امیر پلنگ اسفندیاری (گلستان) ۱۰- ابوالفضل علیپور کلوری (البرز)
۱۳۰ کیلوگرم: ۱- امیرحسین عبدولی (خوزستان) ۲- محمد کریمیاصل (آذربایجان شرقی) ۳- محمد کاظمی احمدآبادی (فارس) و روحالله حاجیدوند خسروی (خوزستان) ۵- مرتضی دالوند (لرستان) و جواد محمدی (مازندران) ۷- علی اناری (قم) ۸- امیرحسین حسینی (توابع تهران) ۹- یزدان دل روز (خوزستان) ۱۰- رضا وکیلی (کردستان)