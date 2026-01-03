به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دهیار روستای قورتان از توابع شهرستان ورزنه استان اصفهان با اشاره به پیوست تاریخی وفرهنگی ۱۵۰۰ ساله ارگ تاریخی قورتان به عنوان نخستین ارگ قابل سکونت درایران گفت: درحال حاضر دهیاری روستای قورتان توانسته است اقدامات اثرگذار وارزشمندی در روستای قورتان ایجاد کند این درحالی است که درآمد عمده مردم روستا کشاورزی است وبا برنامه ریزی بعمل آمده توانسته ایم با دریافت عوارض مالیات برارزش افزوده که به صورت ماهانه واریز می شود برای عمران روستا هزینه کنیم.

ابراهیم زاده با اشاره به اجرای طرح هایی در راستای ایجاد روحیه امید ونشاط در بین مردم از جمله ایجاد مجموعه ورزشی وبازارچه های صنایع دستی با حضور شهرستانهای همجوار تاکید کرد: یکی از آثار بجامانده از ۱۵۰۰ سال قبل در سطح روستا ارگ تاریخی وفرهنگی قورتان است که با وجود وسعت بسیار زیاد ارگ متاسفانه در طول سنوات مختلف دچار تخریب شده است.

وی گفت: دهیاری روستای قورتان با برنامه ریزی مناسب واستفاده از وجوه واریزی عوارض مالیات برارزش افزوده توانسته است برای احیاء ،مرمت وبازسازیارگ گام های موثری بردارد.

دهبار روستای قورتان افزود: امیدواریم بتوانیم با تلاش وهمت وهمراهی بوجود آمده در چند سال آینده ارگ تاریخی وفرهنگی قورتان راکه بیانگر تاریخ کهن میباشد به طورکامل بازسازی و احیا کنیم.