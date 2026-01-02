مراسم بزرگداشت سالگرد فرماندهان شهید در بغداد

مراسم بزرگداشت سالگرد شب شهادت فرماندهان پیروزی، ( حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس ) شامگاه جمعه، در خیابان شهید ابومهدی المهندس در خروجی فرودگاه بین‌المللی بغداد آغاز شد.