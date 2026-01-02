مراسم بزرگداشت سالگرد شب شهادت فرماندهان پیروزی، ( حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس ) شامگاه جمعه، در خیابان شهید ابومهدی المهندس در خروجی فرودگاه بینالمللی بغداد آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ در این مراسم جمعی از شخصیتهای رسمی و شهروندان کثیری از مناطق مختلف پایتخت و استانها حضور یافتند تا یاد این حادثه دردناک را در محل عروج ارواح فرماندهان پیروزی و یارانشان گرامی بدارند.
مراسم و یادبودی که مردم عراق در پنج سال گذشته بر برگزاری و احیای آن تأکید دارند.
