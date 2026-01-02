به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، جشن بزرگ ولادت امیرالمؤمنین، حضرت علی (ع)، عصر جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ با حضور گسترده و پرشور مردم مؤمن و ولایت‌مدار فردیس در حدفاصل فلکه سوم تا چهارم این شهر برگزار شد.

در این مراسم باشکوه، برنامه‌های متنوع فرهنگی و پذیرایی، برپایی غرفه‌های مختلف، اجرای نورافشانی و آتش‌بازی و همچنین برش کیک ۱۱۰ متری به مناسبت نام مبارک امیرالمؤمنین (ع)، حال‌وهوای خاصی به این جشن مردمی بخشید.

مردم از ساعات ابتدایی آغاز مراسم در محل حاضر شدند و با شور و اشتیاق، عشق و ارادت خود را به ساحت مولای متقیان به نمایش گذاشتند. شرکت‌کنندگان با حضور پررنگ خود آمده بودند تا یک‌صدا فریاد بزنند: ما وارثان مولا علی (ع) هستیم.

این مراسم که از ساعت ۱۵ آغاز شد، جلوه‌ای از همدلی، ایمان و پایبندی مردم به سیره علوی را به نمایش گذاشت و به یکی از ماندگارترین رویداد‌های فرهنگی و مذهبی فردیس تبدیل شد.