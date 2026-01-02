رئیس هیئت جودو شهرستان اندیمشک گفت: مسابقات جودو استان خوزستان گرامیداشت یاد و خاطره شهید اقتدار سردار امین پورجودکی ویژه رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان به میزبانی سالن شهید سروندی اندیمشک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر ناصری رئيس هیئت جودو شهرستان اندیمشک عنوان کرد: بیش از ۱۲۰ جودوکار نونهال و نوجوان در اوزان مختلف از شهرستان‌های استان خوزستان در این رقابت‌ها شرکت کردند.

وی بیان کرد: خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته و همچنین استقبال قابل قبول، مسابقات در سطح و با کیفیت خوبی برگزار شد و امیدواریم این میزبانی‌ها ادامه داشته باشد و بتوانیم در سطوح بالاتر از جمله اردوها و رقابت‌های ملی جودو را میزبانی کنیم.

ناصری اضافه کرد: در پایان این رقابت‌ها، در رده سنی خردسالان تیم اندیمشک اول، تیم اهواز دوم و تیم شوشتر سوم شد.

وی یادآور شد: همچنین در رده سنی نونهالان تیم اندیمشک به مقام اول، تیم دزفول به مقام دوم و تیم اهواز به مقام سوم دست یافت.

گفتنی است سردار شهید امین پورجودکی از فرماندهان پهپادی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.