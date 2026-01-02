پخش زنده
در موکب بسیج حقوقدانان خدمات رایگان حقوقی توسط حقوقیاران جهادگر به زائران می شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همزمان با برگزاری مراسم گردهمایی طوایف ایل سلیمانی به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، موکب بسیج حقوقدانان شهرستان رابر با حضور جناب آقای شیخزاهدی رئیس محترم دادگستری شهرستان، سرهنگ حسینی رئیس محترم سپاه شهرستان و جمعی از حقوقدانان و آحاد مردم و عاشقان و رهروان مکتب حاجقاسم سلیمانی برگزار شد.
در این موکب، حقوقیاران جهادگر با ارائه مشاورههای حقوقی رایگان، به مراجعین و شرکتکنندگان در این مراسم خدمترسانی کردند.