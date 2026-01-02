امروز: -
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۱۲

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۲- ۲۱:۵۷
از کشته سازی تا دروغ، ترفند‌های تکراری اینترنشنال

هیچ‌گونه حمله تروریستی به مراجع قضایی سیستان و بلوچستان صورت نگرفته است

روش نخ نمای ضد انقلاب با کشته سازی جوان دهدشتی

دروغ پراکنی؛ ترفند‌ تکراری اینترنشنال برای ایجاد آشوب در ایران

از کشته سازی تا دروغ، ترفند‌های تکراری اینترنشنال برای ایجاد آشوب در ایران

برچسب ها: گیجگاه ، اخبار جعلی ، اغتشاشات ، منافق
 