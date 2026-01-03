فعالان و دوست داران محیط زیست دزفول، ۲ هزار اصله نهال کُنار (سِدر) به یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و روز پدر در روستای گردشگری پامنار کاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این آیین به همت دهیاری روستای پامنار و با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول، بخشداری و پایگاه مقاومت بسیج شهیون و همراهی گسترده تشکل‌های مردمی و جوامع محلی برگزار و ۲ هزار اصله نهال بومی کُنار در عرصه‌های طبیعی این روستا کاشته شد.

در راستای اجرای کاشت یک میلیارد درخت در کشور، و همزمان با میلاد باسعادت مولای متقیان حضرت علی (ع)، بزرگداشت روز پدر و مرد و سالگرد شهادت سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی، پویش ملی کاشت درخت به یاد این شهید والامقام همزمان با سراسر کشور در روستای گردشگری پامنار دزفول نیز اجرا شد.

این اقدام ارزشمند با هدف حفاظت از منابع طبیعی، توسعه فضای سبز، تقویت پوشش گیاهی و ارتقای ظرفیت‌های گردشگری پامنار انجام شد و نمادی از همبستگی مردم و نهاد‌های محلی در پاسداشت یاد و راه شهید سلیمانی بود.

حضور پرشور اهالی روستا، فعالان محیط زیست و خانواده‌ها در این برنامه، جلوه‌ای از مشارکت اجتماعی و فرهنگی را به نمایش گذاشت و نشان داد که حفاظت از طبیعت و گرامیداشت ارزش‌های ملی و معنوی می‌تواند در کنار هم، آینده‌ای سبز و امیدبخش برای منطقه رقم بزند.