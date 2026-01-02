به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت شهید القدس حاج قاسم سلیمانی و با توجه به بی‌اعتباری اسناد مالکیت دفترچه‌ای مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و عدم ارائه هرگونه خدمات به این اسناد، میز خدمت تعویض جهادی اسناد دفترچه‌ای در مورخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ (سالروز شهادت شهید سلیمانی) از ساعت ۸ الی ۲۳ در محل گلزار شهدای بین‌المللی کرمان، موکب شهید بهشتی دادگستری کل استان برپا می‌گردد.

از عموم زائران دعوت می‌شود با در دست داشتن اصل سند مالکیت خود در محل موکب حضور یافته و نسبت به تعویض سند خود اقدام نمایند.

گفتنی است، تعویض اسناد دفترچه‌ای زائران مزار شهدا در کمترین زمان صورت می‌گیرد و نقشه‌برداری این اسناد به صورت رایگان انجام می‌شود.

همچنین در این میز خدمت، مشاوره حقوقی و‌ ثبتی با حضور کارشناسان ثبت اسناد و املاک و نیز سران دفاتر اسناد رسمی به زائرین گرامی ارائه می‌گردد.