پخش زنده
امروز: -
بارش بیوقفه برف دهها کیلومتر از جادههای ییلاقی رضوانشهر را سفیدپوش کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، بارش مستمر و سنگین برف، دهها کیلومتر از محورهای کوهستانی و روستاهای ییلاقی شهرستان رضوانشهر، از جمله مسیرهای اصلی و فرعی را سفیدپوش کرده است.
ایرج شاهی، فرماندار رضوانشهر، با اعلام این خبر گفت: این بارش که همچنان ادامه دارد، بر روی محورهای متعددی از جمله مسیر اصلی پونل به خلخال (از روستای دوران تا زندانه به طول حدود ۴۰ کیلومتر) را تحت تأثیر قرار داده است. در برخی نقاط، ارتفاع برف به ۳۵ سانتیمتر رسیده و با تداوم بارش، امکان افزایش بیشتر این ارتفاع وجود دارد.
وی از آمادهباش کامل عوامل راهداری و خدماترسان خبر داد و گفت: راهداران پرتلاش رضوانشهر به صورت شبانهروزی و با اولویتبندی معابر اصلی و روستایی، مشغول پایش مستمر راهها و انجام عملیات برفروبی هستند تا امکان تردد ایمن و دسترسی اهالی مناطق مختلف فراهم شود.
شاهی با بیان اینکه عبور و مرور تا روستای زندانه برقرار است، با تأکید به لزوم احتیاط گفت: با توجه به تداوم بارش، شرایط لغزنده و کاهش دید، مردم از سفرهای غیرضروری به تمامی این مناطق ییلاقی، خودداری کنند.
وی افزود: در صورت ضرورت حتمی سفر، همراه داشتن زنجیرچرخ، سوخت کافی، لباس گرم، مواد غذایی و سایر ملزومات ایمنی سفر در برف، کاملاً الزامی است.
این مقام مسئول از همکاری و صبر مردم قدردانی کرد و اطمینان داد که تمام تلاش برای خدماترسانی به موقع و حفظ ایمنی جادهها در جریان است.