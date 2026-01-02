پخش زنده
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمان به مناسبت سالروز شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی پیامی مشترک صادر کردند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان متن پیام بشرح ذیل است
او نمونهی برجستهای از تربیتشدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود. شهید سلیمانی همهی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید؛ شهادت پاداش تلاش بیوقفهی او در همهی این سالیان بود. (امام خامنهای حفظهالله)
« بسم رب شهدا و الصدیقین»
13 دیماه، سالروز شهادت بزرگمردی است که فخر ایران و جهان اسلام بود. شهید حاج قاسم سلیمانی، فرزند برومند دیار کریمان که غم فقدان او پس از گذشت 6 سال، نه تنها برای مردم کرمان، بلکه برای تمامی آزادیخواهان، دردی سنگین و جانگداز است.
سپهبد شهید سلیمانی، شخصیتی وحدتبخش و وفاقآفرین بود، در دوران حیات سردار دلها هر چه ادبیات از ایشان تولید شد، همه برادرانه و همدلانه و موجب غرور و عزت بود و پس از شهادتش نیز، حضور خیل عظیم دلدادگان او از سراسر ایران در کنار مرقد مطهرش، پیام وحدت و انسجام ملی را به تمام جهان مخابره میکند.
سبک زندگی و مکتب شهید سلیمانی هویتساز و الگوساز است و برای نسلهای آینده تولید هویت، قدرت، شجاعت، اخلاق و ایستادگی کرده است.
شهید سلیمانی نماد انسجام ملی و نمونه بارز و خالص وفاداری به آرمانهای انقلاب و پرورش در مکتب ولایت و اطاعتپذیری از ولایت فقیه است؛ او با روحیه مردمی و نگاه فراگیر خود، به ما آموخت که وحدت، کلید پیشرفت و اقتدار است. امروز، بیش از هر زمان دیگری، روح بلند شهید سلیمانی، عامل وحدت و همدلی در استان کرمان شده است و مکتب او چراغ راهیست که میتواند افقی روشن از آینده این دیار را پیش رویمان ترسیم کند.
اینجانبان یاد و نام شهدای والامقام جبهه مقاومت، در راس آنها شهید حاج قاسم سلیمانی و همهی شهدای وطن را گرامی داشته و باور داریم بیرق پرافتخار ایران، با سلحشوری تربیتیافتگان مکتب شهداء، تا همیشهی تاریخ بر قلههای عزت و شرافت در اهتزاز میماند.
حسن علیدادی سلیمانی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان
محمدعلی طالبی
استاندار کرمان