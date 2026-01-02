به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان متن پیام بشرح ذیل است

او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود. شهید سلیمانی همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید؛ شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود. (امام خامنه‌ای حفظه‌الله)

« بسم رب شهدا و الصدیقین»

13 دی‌ماه، سالروز شهادت بزرگ‌مردی است که فخر ایران و جهان اسلام بود. شهید حاج قاسم سلیمانی، فرزند برومند دیار کریمان که غم فقدان او پس از گذشت 6 سال، نه تنها برای مردم کرمان، بلکه برای تمامی آزادی‌خواهان، دردی سنگین و جانگداز است.

سپهبد شهید سلیمانی، شخصیتی وحدت‌بخش و وفاق‌آفرین بود، در دوران حیات سردار دلها هر چه ادبیات از ایشان تولید شد، همه برادرانه و همدلانه و موجب غرور و عزت بود و پس از شهادتش نیز، حضور خیل عظیم دلدادگان او از سراسر ایران در کنار مرقد مطهرش، پیام وحدت و انسجام ملی را به تمام جهان مخابره می‌کند.

سبک زندگی و مکتب شهید سلیمانی هویت‌ساز و الگوساز است و برای نسل‌های آینده تولید هویت، قدرت، شجاعت، اخلاق و ایستادگی کرده است.

شهید سلیمانی نماد انسجام ملی و نمونه بارز و خالص وفاداری به آرمان‌های انقلاب و پرورش در مکتب ولایت و اطاعت‌پذیری از ولایت فقیه است؛ او با روحیه مردمی و نگاه فراگیر خود، به ما آموخت که وحدت، کلید پیشرفت و اقتدار است. امروز، بیش از هر زمان دیگری، روح بلند شهید سلیمانی، عامل وحدت و همدلی در استان کرمان شده است و مکتب او چراغ راهیست که می‌تواند افقی روشن از آینده این دیار را پیش رویمان ترسیم کند.

اینجانبان یاد و نام شهدای والامقام جبهه مقاومت، در راس آن‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و همه‌ی شهدای وطن را گرامی داشته و باور داریم بیرق پرافتخار ایران، با سلحشوری تربیت‌یافتگان مکتب شهداء، تا همیشه‌ی تاریخ بر قله‌های عزت و شرافت در اهتزاز می‌ماند.

حسن علیدادی سلیمانی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان

محمدعلی طالبی

استاندار کرمان