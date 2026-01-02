حال و هوای شهر کرمان در ششمین سالگرد شهادت سردار دلها

همزمان با ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد «حاج قاسم سلیمانی»، کرمان از یک میزبان معمولی عبور کرده است. موج خودجوش خدمت‌رسانی مواکب مردمی به زائران سردار سلیمانی در کرمان، فراتر از یک حرکت آیینی، نشانه‌ای عمیق از تداوم راه شهید و گره‌خوردن نام او با بطن جامعه است؛ گویی هر موکب، سنگری کوچک برای زنده‌نگاه‌داشتن روحیه‌ای است که حاج‌قاسم نماد آن بود. خدمات‌دهی موکب‌های مستقر در طریق‌الشهدا به مناسبت ششمین سالگرد سردار دل‌ها از چهارشنبه شب ۱۰ دی ماه آغاز و تا سیزدهم دی به صورت رسمی و گسترده انجام می‌شود. با حضور انبوه زائران شهید سلیمانی در کرمان، ده‌ها موکب مردمی با محوریت گروه‌های جهادی و محلی، شبانه‌روز در مسیر‌های مختلف شهر مستقر شده‌اند تا با ارائه خدمات رایگان غذایی، اسکان و درمان، سفری آسان و معنوی را برای عزاداران سردار سپهبد «حاج قاسم سلیمانی» فراهم کنند.

عکاس : مهلا جنابی