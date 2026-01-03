به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامحسین محمدی در دیدار با استاندار خوزستان اظهار کرد: باتوجه به ظرفیت‌های استان خوزستان، سازمان فنی و حرفه‌ای برای توسعه این استان و استفاده از آموزش‌های نوین برای اشتغالزایی برنامه‌های مفیدی را پیش بینی کرده است.

این دیدار بر محور بررسی راهکار‌های گسترش آموزش‌های مهارتی و نقش آن در اشتغال پایدار جوانان استان متمرکز بود.

همچنین در این دیدار بر ضرورت هماهنگی بیشتر بین برنامه‌های استانی و ملی در حوزه آموزش‌های فنی و تسریع در اجرای طرح‌های مشترک برای توانمندسازی نیروی کار تاکید شد.