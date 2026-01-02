پخش زنده
استاندار کرمان در پی درگذشت پدر شهیدان جهانآبادیان پیام تسلیتی صادر کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان متن پیام بشرح ذیل است
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
درگذشت الگوی صبر و ایثار«حاج علی جهان آبادیان» پدر شهیدان والامقام «حسن و غلامرضا جهان آبادیان» را پس از سالها تحمل درد و رنج فراق، به خانواده محترم آن شهیدان والامقام، مردم شریف بم و عموم وابستگان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان، برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر و تسلی خاطر آرزومندم.
بی شک صبر و فداکاریهای ماندگار پدران و مادران شهداء، ستونهای عزت و سربلندی این ملت را برافراشته و امروز به اعتبار ایثار و استقامت آنان و به برکت خون شهدای کشور است که ایران بر قلهی رفیع افتخار و اقتدار ایستاده است.
امید آنکه روح مطهر این پدر بزرگوار در کنار ارواح طیبهی فرزندان شهیدش مشمول مغفرت و رضوان الهی گردد.
محمدعلی طالبی
استاندار کرمان