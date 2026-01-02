به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان متن پیام بشرح ذیل است

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت الگوی صبر و ایثار«حاج علی جهان آبادیان» پدر شهیدان والامقام «حسن و غلامرضا جهان آبادیان» را پس از سال‌ها تحمل درد و رنج فراق، به خانواده محترم آن شهیدان والامقام، مردم شریف بم و عموم وابستگان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان، برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر و تسلی خاطر آرزومندم.

بی شک صبر و فداکاری‌های ماندگار پدران و مادران شهداء، ستون‌های عزت و سربلندی این ملت را برافراشته و امروز به اعتبار ایثار و استقامت آنان و به برکت خون شهدای کشور است که ایران بر قله‌ی رفیع افتخار و اقتدار ایستاده است.

امید آنکه روح مطهر این پدر بزرگوار در کنار ارواح طیبه‌ی فرزندان شهیدش مشمول مغفرت و رضوان الهی گردد.

محمدعلی طالبی

استاندار کرمان