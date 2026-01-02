بیش از ۴ هزار تن قارچ ازابتدای سال تاکنون در چهارمحال و بختیاری تولید و روانه بازار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس جهاد کشاورزی استان گفت: در حال حاضر ۱۰۰ کارگاه خانگی و ۳۲ واحد صنعتی تولید قارچ در استان چهارمحال و بختیاری فعال است.

حسین بهرامی افزود: تولید سالیانه قارج در استان چهارمحال و بختیاری بیش از ۶ هزار تن است.

به گفته وی: ۸۰ درصد از قارچ تولید شده به استان‌های همجوار نظیر اصفهان و خوزستان ارسال می‌شود.

ییس جهاد کشاورزی استان افزود: روستای قلعه ممکا به عنوان دهکده پرورش قارچ کشور از مهمترین مراکز تولید قارچ درچهارمحال و بختیاری محسوب می‌شود