به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات وزنه برداری قهرمانی کارگران کشور با حضور ۱۷ تیم از سراسر کشور به میزبانی استان اصفهان به پایان رسید که تیم منتخب شهدای کارگر استان خوزستان موفق به کسب سه مدال طلا، یک نقره و سه برنز شد.

محسن نکیسایی در دسته ۷۰ کیلوگرم به سه مدال طلا در حرکت یک ضرب، دوضرب و مجموع شد.

همچنین ماهان رضایی در دسته ۱۱۰ کیلوگرم به یک مدال نقره در حرکت دوضرب و یک مدال برنز در مجموع رسید.

نریمان نقدی‌پور نیز در سنگین وزن صاحب یک مدال برنز در حرکت یک ضرب و یک مدال برنز در مجموع شد

در پایان نیز تیم خوزستان موفق به کسب ۲۷۰ امتیاز و مقام نایب قهرمان این دوره از مسابقات شد. تیم کردستان با ۳۰۸ امتیاز به قهرمانی رسید و

تهران با ۲۵۷ امتیاز عنوان سوم را کسب کرد.