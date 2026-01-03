رییس سازمان لیگ فوتبال ایران با اشاره به اجرایی شدن قانون اعلام نتیجه ۳ بر صفر به سود تیمی که هواداران تیم مقابل آن شعار نژادپرستانه سر می‌دهند، گفت: بی‌شک نیم فصل دوم لیگ پیش رو از نظر نظم و انضباط متفاوت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حیدر بهاروند در گردهمایی هیئت‌های فوتبال استان‌ها به میزبانی هیئت فوتبال خوزستان، در پاسخ به این سوال که آیا قانون اعلام نتیجه ۳ بر صفر به سود تیمی که هواداران تیم مقابل آن شعار نژادپرستانه سر می‌دهند، اجرا خواهد شد؟ گفت: این قانون بوده است و بدون استثنا اجرا خواهد شد. مردم باید از فوتبال لذت ببرند نه این که با تنفر فوتبال نگاه کنند.

او بیان کرد: به هر حال تصمیمات گرفته‌شده اجرا خواهد شد و اگر شعار نژادپرستانه یا فحاشی در استادیوم صورت گیرد، داور می‌تواند خیلی راحت چند دقیقه به کنار زمین بیاید و بازی را تعطیل کند.

بهاروند در پاسخ به این سوال که آیا با تصمیم گرفته‌شده صدور بیانیه‌ها توسط باشگاه‌ها کم خواهد شد؟ گفت: به هر حال، به شدت با این نوع رفتار‌ها برخورد می‌شود و شک نکنید نیم‌فصل پیش رو و لیگ فصل آینده از نظر نظم و انضباط بسیار متفاوت خواهد بود.