رئیس ترافیک شهری پلیس راهور فراجا از طرح های ترافیکی مراسم بزرگداشت سردار دل ها تقدیر کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس ترافیک شهری پلیس راهور فراجا، با حضور در استان کرمان، ضمن بازدید از طرح ترافیکی و محل استقرار تیم های پلیس راهنمایی و رانندگی در مسیرهای منتهی به مزار مطهر شهید "حاج قاسم سلیمانی"، از کارکنان پر تلاش این پلیس قدردانی کرد.
سرهنگ "شکیبایی" ضمن بازدید از تمامی موقعیت ها و مکان های استقرار تيم هاي پليس راهور، اجرای مطلوب و اطلاع رسانی وسیع طرح های ترافیکی آیین با شکوه هفته مقاومت را زمینه ساز حضور پرشور شهروندان، مهمانان و زوار مرقد مطهر سردار دل ها برشمرد و از مسولان و کارشناسان پلیس راهور استان کرمان خواست گزارش تحلیلی این طرح همراه با میزان موفقیت و نقاط قوت و پیش نیازهای ترافیکی لازم را به پلیس راهور فراجا منعکس نمایند.