به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ احمد قره باغیان در نشست با استاندار خراسان شمالی گفت: همزمان امید به زندگی در ایران به ۷۵ سال رسیده و تحول ساختاری در میانگین سنی و جوانی جمعیت در آینده، نیاز به خون و فرآورده‌های خونی را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به نقش حیاتی خون در فوریت‌های پزشکی افزود: حدود ۳۰ درصد مرگ و میر ناشی از تصادفات به دلیل عدم دسترسی به موقع به خون رخ می‌دهد و تزریق به‌هنگام خون در بیمارستان‌ها می‌تواند تا ۴۰ درصد از عوارض بلندمدت بیماران بکاهد.

قره‌باغیان نیروی انسانی متخصص، بهبود معیشت پرسنل و نوسازی زیرساخت‌ها را از محور‌های کلیدی پایداری عملکرد سازمان انتقال خون برشمرد.

در این نشست بر الزامات راهبردی تأمین خون، توسعه زیرساخت‌ها و پاسخ‌گویی به تحولات جمعیتی، به‌عنوان بخشی از رویکرد هماهنگ دولت در تقویت زنجیره حیاتی سلامت تاکید شد.

استاندار خراسان شمالی هم گفت: اهدای خون باید به‌عنوان یک کنش آگاهانه و مسئولانه اجتماعی در ذهن جامعه نهادینه شود.

بهمن نوری با تأکید بر جایگاه راهبردی سازمان انتقال خون در امنیت سلامت جامعه اظهار داشت: نگاه مدیریت استان به سازمان انتقال خون، نگاهی فرابخشی و مبتنی بر مسئولیت حاکمیتی است.

وی ادامه داد: تقویت زیر ساخت‌های فیزیکی، انسانی و فناورانه این سازمان، نه تنها یک اقدام حمایتی، بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم در تاب‌آوری نظام سلامت استان محسوب می‌شود.

وی افزود: در سیاست‌گذاری‌های استانی، توسعه متوازن خدمات سلامت بدون توجه به پایداری تأمین خون ممکن نیست.

نوری تصریح کرد: ارتقای زیرساخت‌های انتقال خون در دستور کار جدی استان قرار دارد و این موضوع با رویکردی هماهنگ و بین دستگاهی پیگیری خواهد شد.

استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در اهدای خون گفت: افزایش مشارکت مردم نیازمند اقدامات فرهنگی هدفمند، روایت‌سازی درست از اهمیت اهدای خون و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت رسانه‌ها و نهاد‌های اجتماعی است.