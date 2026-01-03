به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، اعتکاف را فرصتی برای تمرین صبر و بصیرت برشمردو گفت: مراسم اعتکاف از سحرگاه سیزدهم ماه رجب آغاز شد و مردان، زنان، نوجوانان و جوانان با قطع ارتباط موقت از مشغله‌های روزمره، سه روز را در مساجد به عبادت، تهذیب نفس و بازسازی ارتباط خود با خالق هستی اختصاص می‌دهند.

حجت الاسلام فوقی، اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای افزایش آستانه تحمل و آمادگی برای مواجهه با فراز و نشیب‌های سال آینده دانست و افزود: فردی که با دستاوردهای معنوی اعتکاف به جامعه بازمی‌گردد، با صبر و بصیرت بیشتری مسیر زندگی خود را ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به مأموریت این سازمان گفت: برنامه‌ریزی، هدایت و پشتیبانی مراسم اعتکاف در مراحل پیش، حین و پس از اجرا بر عهده سازمان است و امسال با تشکیل ستادهای تسهیل‌گر و اجرایی، بستر مناسبی برای حضور گسترده مردم فراهم شده است.

حجت‌الاسلام فوقی از رشد حدود ۳۰ درصدی مشارکت در اعتکاف امسال خبر داد و افزود: استان اصفهان با حدود ۹۰۰ مسجد برگزارکننده، نزدیک به ۱۰ درصد از مساجد معتکف کشور را در اختیار دارد و حدود ۱۳۰ هزار نفر از معتکفان کشور از این استان هستند.

وی با اشاره به تنوع برنامه‌ها گفت: علاوه بر اعتکاف‌های عمومی، اعتکاف‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، فرهنگیان، مادر و کودک، مادر و دختر، پدر و پسر و اعتکاف‌های سه‌نسلی برگزار می‌شود که همین تنوع موجب استقبال گسترده مردم شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی برای مساجد مجری اعتکاف خبر داد و افزود: حدود ۷۰۰ مسجد در دوره‌های توجیهی شرکت کرده‌اند و محتوای آموزشی و اجرایی لازم برای مراحل پیش، حین و پس از اعتکاف در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.

حجت الاسلام فوقی طرح «زندگی با آیه‌ها» را از برنامه‌های شاخص اعتکاف امسال معرفی کرد و گفت: این طرح با بهره‌گیری از سامانه و نرم‌افزار ویژه، امکان انس با آیات قرآن، حفظ، تدبر و تعهد عملی به آموزه‌های قرآنی را برای معتکفان و حتی افرادی که امکان حضور در اعتکاف را ندارند، فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: مأموریت سازمان تبلیغات اسلامی با پایان سه روز مراسم اعتکاف به اتمام نمی‌رسد و آسیب‌شناسی، بررسی نقاط قوت و ضعف و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفی اعتکاف در سال‌های آینده از برنامه‌های جدی این مجموعه است.