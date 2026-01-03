پخش زنده
آیین معنوی اعتکاف با حضور حدود ۱۳۰ هزار معتکف در حدود ۹۰۰مسجد در سراسر استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، اعتکاف را فرصتی برای تمرین صبر و بصیرت برشمردو گفت: مراسم اعتکاف از سحرگاه سیزدهم ماه رجب آغاز شد و مردان، زنان، نوجوانان و جوانان با قطع ارتباط موقت از مشغلههای روزمره، سه روز را در مساجد به عبادت، تهذیب نفس و بازسازی ارتباط خود با خالق هستی اختصاص میدهند.
حجت الاسلام فوقی، اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای افزایش آستانه تحمل و آمادگی برای مواجهه با فراز و نشیبهای سال آینده دانست و افزود: فردی که با دستاوردهای معنوی اعتکاف به جامعه بازمیگردد، با صبر و بصیرت بیشتری مسیر زندگی خود را ادامه میدهد.
وی با اشاره به مأموریت این سازمان گفت: برنامهریزی، هدایت و پشتیبانی مراسم اعتکاف در مراحل پیش، حین و پس از اجرا بر عهده سازمان است و امسال با تشکیل ستادهای تسهیلگر و اجرایی، بستر مناسبی برای حضور گسترده مردم فراهم شده است.
حجتالاسلام فوقی از رشد حدود ۳۰ درصدی مشارکت در اعتکاف امسال خبر داد و افزود: استان اصفهان با حدود ۹۰۰ مسجد برگزارکننده، نزدیک به ۱۰ درصد از مساجد معتکف کشور را در اختیار دارد و حدود ۱۳۰ هزار نفر از معتکفان کشور از این استان هستند.
وی با اشاره به تنوع برنامهها گفت: علاوه بر اعتکافهای عمومی، اعتکافهای دانشآموزی، دانشجویی، فرهنگیان، مادر و کودک، مادر و دختر، پدر و پسر و اعتکافهای سهنسلی برگزار میشود که همین تنوع موجب استقبال گسترده مردم شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان همچنین از برگزاری دورههای آموزشی برای مساجد مجری اعتکاف خبر داد و افزود: حدود ۷۰۰ مسجد در دورههای توجیهی شرکت کردهاند و محتوای آموزشی و اجرایی لازم برای مراحل پیش، حین و پس از اعتکاف در اختیار آنها قرار گرفته است.
حجت الاسلام فوقی طرح «زندگی با آیهها» را از برنامههای شاخص اعتکاف امسال معرفی کرد و گفت: این طرح با بهرهگیری از سامانه و نرمافزار ویژه، امکان انس با آیات قرآن، حفظ، تدبر و تعهد عملی به آموزههای قرآنی را برای معتکفان و حتی افرادی که امکان حضور در اعتکاف را ندارند، فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: مأموریت سازمان تبلیغات اسلامی با پایان سه روز مراسم اعتکاف به اتمام نمیرسد و آسیبشناسی، بررسی نقاط قوت و ضعف و برنامهریزی برای ارتقای کیفی اعتکاف در سالهای آینده از برنامههای جدی این مجموعه است.