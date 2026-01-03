رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خوزستان با بحران اشتغال و امنیت نیروی کار مواجهیم، گفت: مردم استانی که موتور محرک اقتصاد ملی است، در نان سفره‌شان مانده‌اند و باید تسهیلات و اقدامات عملی دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجید داغری در نشست جمع‌بندی سفر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خوزستان ، با اشاره به ظرفیت‌های بیشمار خوزستان اظهار کرد: خوزستان در موارد زیادی اول است، اما در محرومیت هم اولین است و این یک تناقض است. خوزستان پدر نجیب و نان‌آور کشور است.

وی افزود: در همه استان‌ها گاهی اوقات مسائل اجتماعی ایجاد می‌شود، اما در خوزستان، اگر هم باشد بسیار محدود است. با وجود اینکه خوزستان دارای کهکشانی از قومیت‌های مختلف است و یک استان مرزی است، اما خود مردم، مرزبان اصلی این کشور و نظام هستند و باید حقوق این مردم، داده شود.

وی بیان کرد: در خوزستان با بحران اشتغال و امنیت نیروی کار مواجه هستیم. در حوزه شهرستان خودم، شرکت‌ها می‌گویند در حد نیروی خدماتی، نگهبان و حراست از منطقه دشت آزادگان استخدام کرده‌ایم و در دشت‌آزادگان، متخصص نداریم در حالی که تنها در این حوزه تحصیل‌کردگان چهار رشته مهندسی برق، نفت، پتروشیمی و مکانیک، ۳۵۰ نفر بودند، اما شرکت‌ها حاضر به تمکین نیستند.

وی با بیان اینکه باید شرکت‌ها پای کار بیایند و مسئولیت‌های اجتماعی‌شان را انجام دهند، ادامه داد: بیکاری، مهم‌ترین مسأله در حوزه آسیب‌های اجتماعی و شکاف‌های رفاهی است. از سوی دیگر فقط در اهواز ۲۵۰ هزار نفر حاشیه‌نشین هستند که بیشتر این افراد هم از دشت‌آزادگان هستند و باید کاری کنیم که مهاجرت معکوس انجام شود.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی گفت: سلامت و محیط زیست هم مطالبه جدی مردم است و باید به آن رسیدگی شود. در حدود هشت ماه گذشته مردم فقط هوای ناسالم تجربه کردند و باید فکری به حال این مسأله کرد.

وی با بیان اینکه حل این مشکلات عزم ملی می‌خواهد، افزود: پیشنهاد می‌شود کارگروه ملی برای رفع مشکلات خوزستان تشکیل شود، زیرا استان خوزستان هشت سال درگیر جنگ بود و متوقف شد، اما همه استان‌ها پیشرفت کردند. نمی‌شود استان دیگری که اصلاً جنگ را ندیده است را با خوزستان یکسان ببینیم.