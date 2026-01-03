به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با توجه به کاهش سطح آب رودخانه، عملیات لایروبی کانال بوستان رعنا در حدفاصل پل جدید تا فاز دوم بوستان ولی‌عصر (عج) اجرا شد.

در این عملیات، بخش‌های فرسوده و آسیب‌دیده کانال نیز شناسایی و مرمت شدند.

این اقدام با هدف پیشگیری از مشکلات فصل‌های پربارش، بهبود منظر شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان به همت منطقه سه شهرداری و سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری اجرایی شد.