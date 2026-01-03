مهرشاد پوده، ملی‌پوش تنیس روی میز ایران، با عقد قرارداد به تیم فولاد مبارکه سپاهان پیوست تا ترکیب این تیم در لیگ برتر تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، مهرشاد پوده متولد ۱۳۷۳ است و بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای در رشته تنیس روی میز دارد.

پوده در ۱۲ فصل حضور در لیگ برتر تنیس روی میز کشور در تیم‌های مطرحی، چون ذوب‌آهن، نفت آبادان، رعد پدافند، پادما و دانشگاه آزاد اسلامی بازی کرده است.

مهرشاد پوده سابقه قهرمانی لیگ برتر با تیم ذوب‌آهن و کسب مقام سوم با تیم‌های نفت آبادان، رعد پدافند، پادما و دانشگاه آزاد اسلامی را در کارنامه دارد.