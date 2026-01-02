رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ از دستگیری چهار نفر متخلف به دلیل شروع به شکار غیرمجاز حیات وحش در زیستگاه‌های طبیعی و ارتفاعات این شهرستان در منطقه سرهه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، محمد کلاته گفت: در گشت‌ مشترک مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با همراهی فرمانده یگان حفاظت چهار نفر متخلف که قصد شکار غیرمجاز در منطقه سرهه را داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی با تأکید بر استمرار گشت و پایش‌های حفاظتی در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان با هدف صیانت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش و حفظ تنوع زیستی افزود: از این متخلفان یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی پنج‌تیر و ادوات شکار، پیش از هرگونه اقدام به شکار، کشف و ضبط شد.

کلاته در با اشاره به اینکه هرگونه شکار غیرمجاز طبق قانون جرم محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: برای متخلفان دستگیرشده صورتجلسه تنظیم و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد