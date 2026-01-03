پخش زنده
مدیر جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشت دزفول گفت : ۱۹۳۹ زوج متقاضی ازدواج آموزشهای شش ساعته هنگام ازدواج را دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فاطمه تیرکش بیان کرد: درطول ۹ ماهه سال جاری ۱۹۳۹ زوج متقاضی ازدواج، آموزشهای شش ساعته را در مرکز آموزشهای هنگام ازدواج دزفول دریافت کردهاند که در مقایسه با ۹ ماهه سال گذشته (۱۸۹۱ زوج)، ۴۸ مورد افزایش داشته است.
وی در ادامه افزود: تنها مرکز آموزشهای هنگام ازدواج دزفول در مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۴ واقع شده است که با بهرهمندی از مربیان مجرب و دوره دیده، خدمات آموزشی را ارائه مینمایند.
او گفت: آموزشهای هنگام ازدواج، به استناد مفاد ماده ۳۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سراسر کشور، به تمامی زوجین به مدت شش ساعت متشکل از ۴ مبحث آموزشی از سوی مربیان ازدواج ارائه می شود.
تیرکش تاکید کرد: با توجه به الزامات قانونی و اهمیت ارتقای آگاهی زوجین پیش از ازدواج، حضور تمامی متقاضیان ازدواج در کلاسهای مذکور الزامی است.
مرکز آموزشهای هنگام ازدواج دزفول در مرکز شماره ۴، خیابان جهاد، بین بلوار آتش نشانی و خیابان ابوریحان واقع شده است.