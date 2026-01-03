\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u060c \u0627\u0642\u0634\u0627\u0631 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u0644\u0648\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0645\u0648\u0645\u0646\u0627\u0646 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0639\u0644\u06cc (\u0639) \u0648 \u0631\u0648\u0632 \u067e\u062f\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u06af\u0645\u0646\u0627\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u062c\u0634\u0646\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.