به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی کیفی گفت: ششمین دوره مسابقات بین‌المللی گروهی قرآن کریم با عنوان «ملتقی الشهاده» به عنوان یک حرکت فرهنگ‌ساز مردم‌نهاد امروز جمعه ۱۲ دی در سالن همایش‌های استانداری بصره و به میزبانی اتحاد قرآنیان این استان برگزار شد.

وی گفت: شرکت‌کنندگان خوزستانی در این دوره از مسابقات، از میان ظرفیت‌های برجسته قرآنی مردمی استان و به صورت مستقیم از طرف اتحاد قرآنیان استان بصره دعوت شدند تا در این گردهمایی بزرگ بین‌المللی حضور یابند.

کیفی افزود: این مسابقات که همزمان با اولین روز سال میلادی و به مناسبت گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس برگزار شد، میزبان ۲۰ گروه از استان‌های مختلف عراق، ۳ گروه از استان خوزستان، یک گروه از لبنان و یک گروه از کویت بود. رقابت‌ها در رشته‌های قرائت، حفظ ۱۰ جز، تفسیر و رده الحسینیه (مداحی) به صورت گروهی انجام شد.

معاون اجرایی شورای قرآنی خوزستان ادامه داد: در پایان این مسابقات، دو گروه از استان خوزستان با افتخار رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند. همچنین گروه چهارم نیز متعلق به این استان بود. نتایج رقابت‌های گروهی به ترتیب زیر اعلام شد:

رتبه دوم:

حمزه عیاشی (قرائت، اهواز)

سیدهاشم موسوی نسب (حفظ، اهواز)

سیدمقداد قارونی (تفسیر، خرمشهر)

منصور حلفی (مداحی، اروندکنار)

رتبه سوم:

محمد دغاغله (قرائت، اهواز)

فؤاد نعیماوی (حفظ، شادگان)

اسماعیل خنفری (تفسیر، شادگان)

شهاب طالبی (مداحی، سوسنگرد)

رتبه چهارم:

امیرحسین داودی (قرائت، آبادان)

جاسم شمیری (حفظ، اهواز)

امید شریفی (تفسیر، رامشیر)

جعفر شریفی (مداحی، رامشیر)

وی با اشاره به رتبه‌های شرکت‌کنندگان خوزستانی در بخش رقابت‌های فردی گفت: محمد دغاغله (رتبه دوم قرائت، اهواز)، جاسم شمیری (رتبه دوم حفظ، اهواز)، منصور حلفی (رتبه دوم مداحی، اروندکنار)، شهاب طالبی (رتبه سوم مداحی، سوسنگرد)، سیدمقداد قارونی (رتبه دوم تفسیر، خرمشهر)، اسماعیل خنفری (رتبه سوم تفسیر، شادگان) و امید شریفی (رتبه سوم تفسیر، رامشیر) را کسب کردند.

گفتنی است سیدکریم موسوی، قاری و مبتهل استان‌مان در این دوره از مسابقات به عنوان داور بخش ردة الحسینیه (مداحی) حضور داشت.

معاون اجرایی شورای هماهنگی و گسترش فرهنگ قرآنی خوزستان با تبریک این موفقیت‌ها، ضمن قدردانی از اتحاد قرآنیان بصره برای این دعوت و برگزاری باشکوه رویداد، بیان کرد: حضور درخشان و مردمی قاریان و حافظان خوزستانی در این رقابت‌های بین‌المللی که بر پایه ابتکار مردم‌نهاد و با میزبانی شایسته برگزار شد، نشان‌دهنده عمق پیوند‌های فرهنگی و قرآنی میان ملت‌ها و ظرفیت‌های والای جامعه قرآنی استان است. اینگونه رویداد‌ها گامی مؤثر در تحکیم وحدت و همدلی امت اسلامی است.

کیفی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه و نهادینه‌سازی این حرکت فرهنگی افزود: با الهام از این تجربه موفق و با هماهنگی نهاد‌های دولتی و مردمی، سعی داریم این رویداد را در سطحی گسترده‌تر برگزار کنیم. هدف ما، سازماندهی رقابتی استانی با مشارکت فعال همه شهرستان‌ها و سپس توسعه آن به سطح ملی و بین‌المللی با هویت مستقل است.

معاون اجرایی شورای هماهنگی و گسترش فرهنگ قرآنی خوزستان در تشریح هویت آینده این رویداد عنوان کرد: این حرکت با عنوان نمادین «خوزستان؛ دروازه قرآن، اربعین، مقاومت و ایثار» تعریف خواهد شد. ما برآنیم تا از این طریق، فرهنگ ناب قرآنی را با صفا و روحیه عمیق اربعین در هم آمیزیم و آن را به نمایشی وحدت‌بخش و الهام‌آفرین برای امت اسلامی تبدیل کنیم.

کیفی از تداوم حمایت‌های این شورا از فعالیت‌های قرآنی، به ویژه در عرصه‌های بین‌المللی و مردمی خبر داد و بر عزم جدی برای تحقق این چشم‌انداز فرهنگی تأکید کرد.