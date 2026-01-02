تردد در محور هراز فقط با زنجیرچرخ امکانپذیر است
رئیس راهداری هراز از آغاز بارش برف در محور هراز خبر داد و گفت: تردد در این محور فقط با زنجیرچرخ امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس راهداری محور هراز گفت: بارش برف از دقایقی پیش در محور هراز، محدوده امامزاده هاشم تا گزنک آغاز شده و نیروهای راهداری، پلیس راه و هلال احمر در این محور مستقر هستند.
روانگرد افزود: همکاران بنده در کنار نیروهای پلیس راه و هلال احمر در حال انجام عملیات نمکپاشی و ایمنسازی مسیر هستند.
وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: از رانندگان عزیز تقاضا میشود با احتیاط کامل، رعایت فاصله طولی و همراه داشتن زنجیرچرخ در این محور تردد کنند.
رئیس راهداری هراز افزود: تردد در این محور تنها با رعایت توصیههای ایمنی امکانپذیر است و از رانندگان درخواست میشود پیش از سفر از وضعیت راهها اطلاع کسب کنند.