به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در پیامی با اشاره به سیره عدالت‌محور امیرالمؤمنین علی (ع) و مجاهدت‌های ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی، تصریح کرد: دشمنان قسم‌خورده ملت ایران با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی و فضاسازی رسانه‌ای، درصدد هستند مطالبات به‌حق مردم را به ابزاری برای اخلال در نظم و امنیت عمومی تبدیل کنند.

وی افزود: دستگاه قضایی با رصد دقیق تحرکات سازمان‌یافته و در چارچوب قانون، اجازه نخواهد داد عده‌ای با اهداف مغرضانه و هدایت‌شده، آرامش جامعه را بر هم بزنند و با این افراد قاطعانه و بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد شد.

دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر بازگشت و حفظ آرامش اجتماعی، خاطرنشان کرد: مجموعه دادستانی استان خوزستان در کنار مردم و در مسیر صیانت از حقوق عمومی، با تمام توان وظایف قانونی خود را انجام داده و امنیت و آرامش جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است.