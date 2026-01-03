پخش زنده
فعالیت آموزشی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شوشتر مجازی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیرو اطلاعیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت و در پی ناترازی انرژی، کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شوشتر از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ لغایت ۱۴۰۴/۱۰/۱۷به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
کارآموزان و کارورزان از این تصمیم مستثنی بوده و برنامههای آموزشی و حضور آنان در مراکز درمانی مطابق روال جاری و طبق برنامههای اعلامشده ادامه خواهد داشت.
همچنین بر اساس این اطلاعیه، حضور اعضای هیئت علمی در گروههای آموزشی در این بازه زمانی به صورت دورکاری میباشد.