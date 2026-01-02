نشست وبیناری ملی ستاد امنیت غذایی کشور به‌منظور بررسی عملکرد، چالش‌ها و دریافت پیشنهادات در حوزه امنیت غذایی برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جلسه وبیناری ملی ستاد امنیت غذایی کشور با حضور ریاست محترم جمهور و هیئت همراه، مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی، معاونین محترم وزیر، روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، معاونین و مدیران سازمان با موضوع گزارش عملکرد بخش های مختلف وزارت جهاد کشاورزی بررسی چالش‌ها و ارائه پیشنهادات در محل حوزه ریاست برگزار شد.