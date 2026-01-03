متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب گفت:هر دقیقه در درمان سکته مغزی، به اندازه نجات یک زندگی ارزشمند است.

دکتر شهرام رفیع، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب و فوکال پوینت سکته مغزی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: بر اساس شاخص جهانی DALY (مجموع سال‌های از دست‌رفته به‌دلیل ناتوانی و مرگ ناشی از بیماری‌ها)، بیماری‌های نورولوژیک بیشترین سهم از ناتوانی‌های انسانی در جهان را دارند و در میان آنها، سکته مغزی با حدود ۵۰ درصد سهم، اصلی‌ترین علت ناتوانی عصبی محسوب می‌شود.

وی افزود: در بحث مرگ‌ومیر نیز، بیش از ۷۰ درصد موارد مربوط به بیماری‌های مغزی، ناشی از سکته مغزی است؛ به همین دلیل تمرکز دانشگاه علوم پزشکی اهواز بر مدیریت و درمان به‌موقع این بیماران، تصمیمی بر پایه منطق علمی و شواهد جهانی اتخاذ شده است.

دکتر رفیع با اشاره به اهمیت سرعت عمل در درمان سکته مغزی تصریح کرد: هر یک دقیقه تأخیر در درمان، باعث از بین رفتن حدود دو میلیون نورون و ۱۴ میلیارد سیناپس مغزی می‌شود. در مقابل، هر ۱۵ دقیقه سرعت عمل در زمان تزریق داروی ترومبولیتیک می‌تواند تا ۴ درصد از میزان مرگ‌ومیر و ناتوانی بیماران بکاهد که این آمار اهمیت حیاتی عملکرد سریع تیم‌های درمانی در بیمارستان‌ها را نشان می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به اقدامات دانشگاه در ارتقای فرآیند درمان بیماران سکته مغزی و گسترش خدمات درمانی به سراسر استان اظهار کرد: در حال حاضر، خدمات تله‌استروک در ۹ شهرستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز راه‌اندازی شده است. همچنین آموزش‌های مکرر و بازآموزی‌های متعددی برای نیرو‌های درمانی شهرستان‌ها ارائه و در برخی مراکز از جمله بیمارستان‌های نفت و فاطمه‌الزهرا (س) اهواز و سینا شهرستان کارون نیز تزریق داروی ترومبولیتیک با موفقیت انجام شده است.

وی با بیان اینکه همکاری بیمارستان‌های خصوصی در روند درمان سکته مغزی ضروری است، گفت: در شورای سلامت استان مقرر شد تمام بیمارستان‌های دولتی و خصوصی که دارای دستگاه سی‌تی‌اسکن هستند، داروی ترومبولیتیک را تهیه و در دسترس داشته باشند. این اقدام، با پیگیری معاونت درمان و حمایت رئیس دانشگاه در دستور کار قرار گرفته و به تمامی مراکز ابلاغ خواهد شد.

دکتر رفیع با اشاره به عملکرد دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال جاری، خاطرنشان کرد: تزریق داروی ترومبولیتیک در مراکز درمانی این دانشگاه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، رشد ۸۹ درصدی و شناسایی بیماران سکته مغزی نیز رشد ۴۰ درصدی داشته که این موفقیت، حاصل ارتقای آگاهی عمومی، آمادگی تیم‌های درمانی و اثربخشی آموزش‌های تخصصی بوده است.