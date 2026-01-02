پخش زنده
امروز: -
موکب بنت الحسین بخش طغرالجرد کوهبنان برای ششمین سال متوالی در مسیر اصلی در عمود ۳۱ به عاشقان و زائران قبر مطهر و منور سردار شهید سلیمانی خدمات متنوعی ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان موکب بنت الحسین بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان برای ششمین سال متوالی در مسیر اصلی در عمود ۳۱ به عاشقان و زائران قبر مطهر و منور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی واقع در خیابان گلزار شهدای شهر کرمان خدمات متنوعی ارائه میدهد.
این موکب با الگوگیری از سیره حضرت ابوالفضل العباس (ع) روزانه صدها زائر را با آب خنک و انواع دمنوش پذیرایی میکند.
در این موکب جمعی از پیشکسوتان در کنار جوانان و نوجوانان با شور و اشتیاق به عاشقان سردار دلها خدمترسانی میکنند.
در این موکب با پخت روغن جوشی، شله زرد، غذای گرم، توزیع میوه و. از زائران و مجاوران گلزار شهدای کرمان که از کشورهای مختلف جهان و استانهای دیگر کشور برای زیارت قبر سردار دلها و شرکت در ششمین سالگرد سید الشهدای مقاومت حضور پیدا کردند پذیرایی میشود.