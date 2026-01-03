پخش زنده
اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کلانشهر اهواز با صدور بیانیهای همراهی با جریانهای معاند را رد کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کلانشهر اهواز با صدور بیانیهای ضمن رد هرگونه همراهی با جریانهای معاند، ثبات اقتصادی را مهمترین مطالبه خود دانستند و بر ضرورت اقدام سریع قوای سهگانه برای تحقق آن تاکید کردند.
بر همگان مبرهن است که بیشترین آسیب تلاطمات ارزی و هیجانات اقتصادی متوجه اصناف و بازاریان میشود. شرایط امروز، امنیت اقتصادی بازار و بازاری را هدف قرار داده است. ما اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی اهواز با التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی، تأکید میکنیم که عبور عزتمندانه از این مقطع حساس، جز با ثبات در سیاستگذاری، قاطعیت در تصمیمگیری و مدیریت انقلابی اقتصاد ممکن نخواهد بود، لذا امیدواریم دولت و مجلس با اقدامات موثر و عملی امنیت بازار و آرامش کسب و کار را تضمین نمایند.
ما به عنوان اصناف، بازاریان، فعالان اقتصادی و هیئت مدیره اتحادیههای صنفی اهواز، همانگونه که در همه مقاطع حساس قبل و بعد از انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و مقابله با فتنهها، وفاداری خود را به اسلام، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به اثبات رساندهایم، امروز نیز با هوشیاری کامل مرزبندی روشن و غیر قابل خدشهای با دشمنان ملت ایران داشته و هرگز به پیاده نظام رسانهای، اقتصادی یا میدانی جریانهای معاند تبدیل نخواهیم شد، اما در میانه مطالبات بحق اصناف و بازاریان اهواز، با صراحت و قاطعیت اعلام میکنیم که بازار اهواز به عنوان یکی از سنگرهای اصیل انقلاب اسلامی، هرگز عرصه نفوذ، سوءاستفاده و عرض اندام جریانهای معاند، گروهکهای ضد انقلاب و عناصر وابسته به دشمن نخواهد بود و ضمن رد هرگونه همراهی با جریانهای معاند، ثبات اقتصادی را مهمترین مطالبه خود دانسته و بر ضرورت اقدام سریع قوای سهگانه برای تحقق آن تاکید میکنیم.
اصناف و بازاریان اهواز همواره مرزبندی مشخصی با دشمنان این ملت داشته و در مسیر تحقق و شکوفایی ایران اسلامی در حوزه اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدات داخلی، صیانت از امنیت بازار و پاسداری از معیشت مردم تا پای جان ایستادهاند.
در پایان از قوای سهگانه کشور میخواهیم با تبعیت عملی، صریح و بی تعارف از قوانین حاکم در جمهوری اسلامی، با عوامل اخلالگر اقتصادی و دشمنان معیشت مردم مقابله کرده و با اصلاح ساختارها، نظارت جدی و تصمیمات قاطع، ثبات، آرامش و امید را به بازار، جامعه و ملت بزرگ ایران برگردانند.