بازگشایی محور گلهبادوش شهرستان الیگودرز
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان الیگودرز گفت: با تلاش شبانهروزی نیروهای راهداری، محور گلهبادوش شهرستان الیگودرز بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان الیگودرز از بازگشایی محور گلهبادوش خبر داد و گفت: در پی بارشهای سنگین و کولاک شدید روزهای اخیر، محور گلهبادوش مسدود شده بود که با تلاش مستمر و شبانهروزی عوامل راهداری بازگشایی شده است.
محمد سرلک افزود: بر اساس گزارشهای میدانی، ارتفاع برف در برخی نقاط این محور به حدود ۷ متر رسیده که عملیات برفروبی را با دشواریهای جدی همراه کرده است.
محمد سرلک گفت: در این مدت، برخی از محورهای مواصلاتی منطقه چندین مرتبه بازگشایی شدهاند، اما به دلیل تداوم کولاک و انسداد مجدد مسیرها، عملیات پاکسازی بدون وقفه ادامه دارد.
به گفته وی محورهایی که در اثر کولاک اخیر مسدود شدهاند نیز حداکثر تا فردا بازگشایی خواهند شد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان الیگودرز با اشاره به اولویت ایمنی تردد گفت: از رانندگان درخواست میشود با تجهیزات کامل ایمنی و زنجیرچرخ در این محور تردد کنند.