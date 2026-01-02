رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان الیگودرز گفت: با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های راهداری، محور گله‌بادوش شهرستان الیگودرز بازگشایی شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان الیگودرز از بازگشایی محور گله‌بادوش خبر داد و گفت: در پی بارش‌های سنگین و کولاک شدید روز‌های اخیر، محور گله‌بادوش مسدود شده بود که با تلاش مستمر و شبانه‌روزی عوامل راهداری بازگشایی شده است.

محمد سرلک افزود: بر اساس گزارش‌های میدانی، ارتفاع برف در برخی نقاط این محور به حدود ۷ متر رسیده که عملیات برف‌روبی را با دشواری‌های جدی همراه کرده است.



محمد سرلک گفت: در این مدت، برخی از محور‌های مواصلاتی منطقه چندین مرتبه بازگشایی شده‌اند، اما به دلیل تداوم کولاک و انسداد مجدد مسیرها، عملیات پاکسازی بدون وقفه ادامه دارد.



به گفته وی محور‌هایی که در اثر کولاک اخیر مسدود شده‌اند نیز حداکثر تا فردا بازگشایی خواهند شد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان الیگودرز با اشاره به اولویت ایمنی تردد گفت: از رانندگان درخواست می‌شود با تجهیزات کامل ایمنی و زنجیرچرخ در این محور تردد کنند.