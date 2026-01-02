فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از درگیری مسلحانه مرزداران هنگ مرزی سراوان با گروهک تروریستی، و کشف تعدادی تجهیزات جنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، سردار رضا شجاعی بیان کرد: شب گذشته تیمی از گروهک تروریستی که قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران را داشتند با مرزبانان هنگ مرزی سراوان درگیر شده، که در این درگیری شدید و تبادل آتش سنگین، با برتری قاطع آتش مرزبانان رو‌به‌رو شدند.

وی ادامه داد: این تبادل آتش، منجر شد تا به این گروهک تروریستی خسارات سنگین وارد شود و چند تن از آنان در این درگیری زخمی شوند.

وی با بیان اینکه تعدادی از اعضای این گروهک با برجا گذاشتن تجهیزات از منطقه متواری شدند، گفت: مرزبانان در پاکسازی محل درگیری، توانستند تعداد ۴ قبضه سلاح کلاش، ١ قبضه کلت کمری، تعداد ۱۰ گلوله اس پی جی۹، ٢ قبضه نارنجک، ۳ گلوله آرپی‌جی۷، ۲۴۰ عدد فشنگ دوشیکا، ٢٠ عدد فشنگ قناسه، ٢٣٢ عدد فشنگ تیربار گرینف، ١٣٢ عدد فشنگ کلاش، ١٠ تیغه خشاب کلاش، ١ تیغه خشاب کلت را کشف نمایند.