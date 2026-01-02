همزمان با سالروز ولادت با سعادت امیرالمومنین حضرت علی (ع) و روز پدر، نماد فاتح خیبر در میدان امام خمینی (ره) تهران رونمایی می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ همزمان با سالروز ولادت حضرت علی (ع)، ۱۳ دی ماه ساعت ۱۸، رویداد فرهنگی هنری رونمایی از نماد «فاتح خیبر» در میدان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

همزمان در این رویداد، نمایش بزرگ «فتح خیبر» با حضور هنرمندان برجسته و استفاده از فناوری ویدیو مپینگ خاطره جدیدی را برای حضور مردمی در رویداد فرهنگی رقم خواهد زد.

برای تسهیل حضور شهروندان امکانات شهری و فضای پارک خودرو با همکاری پلیس راهور تهران بزرگ و تمهیدات ایمنی و امدادی تدارک دیده شده تا مراسم در نهایت نظم، ایمنی و آرامش برگزار شود.