پخش زنده
امروز: -
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با استناد به توصیههای حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در فرمان به مالک اشتر، بر لزوم صیانت از حقوق توانیابان و معلولان تأکید کرد و گفت این نگاه عدالتمحور علوی باید به عنوان راهنمای عمل در مسیر رفع محدودیتها و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر جامعه مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با سالروز میلاد با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، آیین جشنی با عنوان «پدر، سایهای از عشق» با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز، شرکت برق منطقهای خوزستان، مؤسسه خیریه همدلان مهرآفرین کوثر خوزستان و مجمع خیریه رهروان حضرت ولیعصر (عج) در سالن همایشهای اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد.
شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز، در این مراسم با تبریک میلاد امام علی (ع)، پدران را نماد اراده، مسئولیتپذیری و غلبه بر محدودیتها دانست و اظهار کرد پدران با وجود دشواریها و خستگیهای فراوان، نقش مؤثری در هدایت خانواده و جامعه به سوی ارزشها و تعالی ایفا میکنند.
وی با اشاره به حضور پدران دارای محدودیتهای جسمی در این مراسم، خاطرنشان کرد: پدر بودن صرفاً به توان جسمانی محدود نمیشود، بلکه به معنای ایستادگی در برابر مشکلات، ایجاد امنیت روانی برای خانواده و ارائه الگویی واقعی از صبر، ایمان و اراده است. عموری افزود: این افراد ثابت کردهاند که محدودیتها نمیتواند مانعی برای ایفای نقش مؤثر اجتماعی و خانوادگی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آموزههای نهجالبلاغه گفت: حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در فرمان خود به مالک اشتر، بهعنوان یک مدیر و حاکم، بر ضرورت حمایت از طبقات ضعیف، زمینگیر و معلول جامعه تأکید جدی دارند و این نگاه باید در نظام مدیریتی امروز نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: این تعالیم علوی، مبنای فعالیت بسیاری از مؤسسات خیریه قرار گرفته است تا با اصلاح نگرشها و تبدیل ناهنجاریها به هنجار، زمینه رفع محدودیتها و افزایش مشارکت اجتماعی توانیابان فراهم شود.
عموری با قدردانی از فعالیتهای مؤسسات خیریه فعال در این حوزه، گفت: گزارشهای ارائهشده نشان میدهد که بسیاری از محدودیتها، ذهنی و برخاسته از نگاه نادرست جامعه است و با اصلاح این نگاه میتوان مسیر شکوفایی توانمندیها را هموار کرد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه روز پدر تنها یک مناسبت تقویمی نیست، اظهار کرد: این روز فرصتی برای قدردانی از پدرانی است که بیادعا بار مسئولیت را به دوش میکشند و مدیران در سطوح مختلف میتوانند با الگوبرداری از صبر، پایداری و اراده این افراد، در مسیر عبور از موانع و دستیابی به موفقیت گام بردارند.