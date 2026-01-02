پخش زنده
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: سیره علوی، چراغ راه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی اله قاسمی با تبریک میلاد امام علی (ع)، گفت: سالروز ولادت امام علی (ع)، تجلیگاه نور ایمان، صداقت و آزادگی است؛ مردی که تمام عمر خویش را در مسیر حق، دفاع از مظلوم و خدمت به بندگان خدا سپری کرد. این روز گرانقدر یادآور ارزشهایی است که هر انسان آزادهای را به راه راستی و انصاف رهنمون میسازد.
حضرت علی (ع) نماد جاودانهی شجاعت، بخشندگی و عدالت است و سیره علوی میتواند چراغ راه همهی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد. در مسیر تحقق امنیت پایدار و آرامش اجتماعی، نیروهای انتظامی و دریابانان این سرزمین نیز با ایمان و درایت، همانند امیر مؤمنان، در خدمت مردماند و با جان و دل پاسدار امنیت، عزت و اقتدار ملی کشور عزیزمان هستند.
روز پدر تجلیل از ستونهای استوار خانواده و نماد عشق و فداکاری است. پدرانی که با صبر، استقامت و عشق بیریا، تکیهگاه فرزندان و محور آرامش خانهاند. نقش آنان در تربیت نسل مؤمن، مسئولپذیر و دوستدار وطن انکارناپذیر است.
به برکت میلاد مولود کعبه، دلها سرشار از عشق و معرفت شود و این ایام ملکوتی، آغازی برای تقویت روحیه ایثار، وحدت و محبت میان مردم و خادمان ملت باشد. برای همه پدران شریف، کارکنان پرتلاش پلیس و خانوادههای صبور آنان، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون در سایه الطاف الهی را آرزو دارم.