به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دانشگاه علوم پزشکی اهواز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بنا بر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در پی ناترازی انرژی، کلیه فعالیت‌های آموزشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تا پایان هفته پیش رو (۱۴۰۴/۱۰/۱۹) به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

کارآموزان، کارورزان و دستیاران از این تصمیم مستثنی بوده و برنامه‌های آموزشی و حضور آنان در مراکز درمانی مطابق روال جاری و طبق برنامه‌های اعلام‌شده از سوی مراکز آموزشی و درمانی ادامه خواهد داشت.

همچنین بر اساس این اطلاعیه، حضور اعضای هیئت علمی علوم پایه در گروه‌های آموزشی در این بازه زمانی اختیاری است.

گفتنی است؛ امتحانات دانشجویان در هفته پیش رو لغو و زمان جدید برگزاری متعاقبا اعلام می‌گردد.

ضمنا در صورت ابلاغ اطلاعیه‌های جدید، متعاقبا اعلام خواهد شد.